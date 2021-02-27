Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi

Safranbolu’da tarihi çarşının batısından geçen Gümüş kanyonunda, Karabük İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu ile doğa araştırmacısı Cemil Belder önemli bir keşfe imza attı.

Bölgede adeta şehir efsanesine dönen ve 2 bin 500 yıl önce yapılmış olduğu tahmin edilen gizli bir geçit bulundu.

30 metre derinliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki geçit, vadi tabanındaki suya kadar ulaşıyor.

Geçide girilerek inceleme yapıldı.

“Oldukça heyecan verici bir keşif”

Doğa araştırmacısı Cemil Belder, keşfedilen geçidin, kalelerin tipik özelliklerinden biri olan suya erişim ya da gizli geçit yollarından biri olduğunu söyledi.

“Kaleden suya gizli bir geçit yolunun olduğunu keşfettik. Bu geçit toprakla tamamen kapandığı için üzerinde yürümek oldukça zordu. Kastamonu Doğanlar Kalesi ve Sinop Boyabat Kalesi’nde daha önce yaptığım incelemeler sonucunda bunun kaleye erişen bir geçit olduğunu hemen anladım. Bu bizim için oldukça heyecan verici bir keşifti. Çünkü Safranbolu tarihine bakış açısını sadece bizim değil bölgeyle ilgilenen tüm tarihçilerin bakış açısını değiştirebilecek elle tutulur, gözle görülür en büyük kanıtımız. Paflagonya dönemini incelediğimizde bu geçidin 2 bin 500 yaşından daha büyük olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü Paflagonya döneminde yapılan diğer kalelerde de benzer geçitlerin olduğunu gözlemledik.”

Bölgenin turizme kazandırılması için Karabük Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığı çalışma başlattı.