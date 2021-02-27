Erhürman: Sağlıkla ekonomiyi birlikte düşünerek yönettiğinizi iddia ediyorsunuz

Ticaret Odası’nın bugün yaptığı açıklamaya değinen Tufan Erhürman “Ticaret Odası, marketlerde 5 metre karede 1 kişi kuralının 1 metre karede 5 kişiye dönüştüğünü, denetim yapılmadığını, yeniden kapanma endişesi taşıdığını dile getiriyor. Ve siz, “sağlıkla ekonomiyi birlikte düşünerek yönettiğinizi” iddia ediyorsunuz.” dedi.

Ve siz, “sağlıkla ekonomiyi birlikte düşünerek yönettiğinizi” iddia ediyorsunuz. Sağlığı da ekonomiyi de allem gallem ettiniz. Hiç kimseyi dinlemeden, inatla allem gallem etmeye devam ediyorsunuz!!!