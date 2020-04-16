Sadıkoğlu: 2 marketin faaliyeti tedbir amaçlı durduruldu

21 kişi tedbir amaçlı karantinada

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele’de pozitif çıkan iki vakanın birinci dereceden temaslılarıyla vakit kaybedilmeden irtibata geçildiğini, 21 kişiye Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hızlı test yapıldığını, testlerin negatif çıktığını, kesin sonuçların bu gün açıklanacağını belirtti.

Sadıkoğlu, İskele bölgesindeki pozitif vakalarla ilgili bilgi alır almaz, Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi’nde bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.

21 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını kaydeden Sadıkoğlu, yakın temasta olan kişilerin bir kısmının Girne’de bulunan bir karantina oteline götürüldüğünü, diğerlerinin ise tedbir amaçlı evlerinde karantinada olduğunu açıkladı.

Sadıkoğlu, pozitif tespit edilen vakaların gittikleri ya da alışverişlerinin karşılandığı 2 marketin faaliyetinin tedbir amaçlı durdurulduğunu da duyurdu.

İskele Belediye Başkanı, ev karantinasında olanların ihtiyaçlarının İskele Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.

“Önlemleri aldık, ilaçlamalar sürüyor… market ve kasaplara da uyarı yazısı gönderik”

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında İskele ve köylerinde gerekli önlemleri aldıklarını, ilaçlamaların sürdüğünü dile getirdi.

Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde faaliyet gösteren, market ve kasaplara da uyarı yazısı gönderildiğini, belediye ekiplerince yapılacak denetimlerde, kurallara uyulmadığı tespit edilen tüm işletmelerin faaliyetlerinin, ikinci bir uyarıya gerek kalmaksızın belediye tarafından durdurulacağını vurguladı.

“Asılsız haberlere itibar etmeyin”

Sadıkoğlu, vatandaşları “Asılsız haberlere itibar etmeyin. Açıklamaları birinci ağızdan yani Sağlık Bakanlığı’ndan takip edin” diyerek uyardı.

Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde yaşayan, virüs salgını nedeniyle işsiz kalan ihtiyaç sahipli herkese periyodik şekilde gıda yardımının yapıldığını da hatırlattı.

Sadıkoğlu, sokağa çıkma yasağına uyulmasını, sokağa çıkılacak durumlarda gerekli önlemlerin alınmasını istedi, “Evinizeyseniz endişelenmeye gerek yok” dedi.

(RÇ/HÖ)