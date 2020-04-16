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Pilli: 365 test 0 vaka

16 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin dün akşam açıkladığı üzere Iskele bölgesinde iki pozitif ( karı-koca) COVID-19 vaka saptanmış olup, erkek hasta 28 Mart 2020 tarihinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne farklı bir nedenle yatırılarak tedavi olmuş ve bu süreçte kendisine eşi refakat etmiştir. Söz konusu çift, 6 Nisan 2020 tarihinde hastaneden taburcu edilmiştir. 13 Nisan 2020 tarihinde ameliyat olmak için yeniden Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yatırılan erkek hastanın ameliyat öncesi yapılan tetkiklerinde kendisine COVID- 19 pozitif tanısı konmuş ve tanının konulmasının ardından eşine de aynı tetkikler yapılmıştır. Test sonucunda eşinde de COVID- 19 pozitif saptanmıştır. Çifte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ayrıca PCR testi yapılmış ve sonuç yine pozitif çıkmıştır. Söz konusu çift Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tedavi altına alınmıştır. Çiftin yakın temasta olduğu kişilere de test yapılmış olup sonuçları beklenmektedir.

Öte yandan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan tüm çalışan ve hemşirelere de bugün hızlı testler yapılmış olup hepsi de negatif sonuç vermiştir. Söz konusu hastaya yakın temasta olan çalışanlar için de ayrıca PCR testi yapılmıştır. Bunlar da negatif sonuç vermiştir.

Ayrıca dün karantina merkezi olarak kullanılan Dome Otel’de yurtdışından gelen ve gözetim altında tutulan bir öğrencide de COVID-19 pozitif saptanmış olup, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantina merkezinde müşahede altına alınmıştır. Söz konusu hastanın temaslı çalışmaları sürmektedir.

Bugün ise toplam 365 test yapılmış ve bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 bin 96’ya ulaşmıştır. Bugun yapılan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmamıştır. Bugun karantina merkezinden 6 kişi daha taburcu edilmiştir. Toplam vaka sayısı ise 105 olarak kalmıştır. Bugüne kadar 80 kişi taburcu edilmiştir. Su anda 21 kişinin tedavisi ise sürmektedir. Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı 4 olup, şu anda yoğun bakımda bulunan hastamız yoktur.


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