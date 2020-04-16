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“Covid-19’da Spor”programı başlıyor

Havadis canlı yayın programlarına sporda da başlıyor. İlk program yarın saat 14.00’da

16 Nisan 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm spor organizasyonları ve antrenmanlarının durduğu ülkemizde, sporcuların şu anki durumunu ve kulüplerin bu virüs nedeniyle uğradığı zararların değerlendirileceği “Covid-19’da Spor” isimli ilk canlı yayın programı yarın saat 14’te Havadis’te yayınlanacak.

Havadis Gazetesi Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un yöneteceği “Covid-19’da Spor” isimli program, www.havadiskibris.com ve www.kibrisobjektif.com sitelerinin facebook sayfalarından canlı yayınlanacak.

“Covid-19’da Spor” programında Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Rekreasyon Bölüm Başkanı, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Hakan Atamtürk ile Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi, Uzman Klinik Psikolog Cansın İskender,Ahmet Özsoy’un sorularını yanıtlayacak.

Covid-19’un sporcu ve sporcu sağlığı üzerindeki genel etkileri, spor kulüplerin maddi zorlukları, sportif faaliyetlerin durması, sporcuların fiziksel-zihinseldurumlarının konuşulacağı Havadis Gazetesi-Kıbrıs Objektif ortak yayını saat 14.00’da başlayacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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