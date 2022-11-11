Sadık Gardiyanoğlu: 300 milyonluk borcu 4 yılda sıfırlayacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, “Ahmet Özsoy ile Nabız” programına konuk oldu.

Havadis webTv ile Kıbrıs Objektif webTV ortak yayınında konuşan Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durum tespitini paylaştı, belediyenin mali durumunu özetledi ve kendi dönemine ait projelerini dile getirdi.

Lefkoşa’nın şu anda 300 Milyon’u aşan borcu olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, “8 yıllık vizyonda bu borç geriye dönük işlemediği gibi ileriye doğru da katlanarak gidiyor” dedi ve devam etti;

“SOSYAL MEDYA KAHRAMANLIĞI YAPMAYACAM”

Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın şu anda iş aracı olmadığını, TC’den gelen hibe araçlar olmasa, temizlik şubesindeki çalışanların bireysel gayreti olmasa şu anda Lefkoşa için çok daha kötü şeyler konuşuyor olunacağını belirterek, “Ben daha fazla enkaz edebiyatı yapmayacağım. Sosyal medya kahramanlığı da yapmayacağım. Lefkoşa’yı nasıl gerçek bir başşehir yapacağız biz onu konuştuk. Tüm Lefkoşa’nın haritasını masaya yatırdık, bölge bölge çalıştık.”

EN BÜYÜK ÖNCELİK

LTB başkan adayı Gardiyanoğlu en büyük 3 önceliği olacağını söyledi. Gardiyanoğlu şöyle konuştu:

“En büyük önceliğimiz 3 farklı yerde düzenleme, yeni bölge ıslahı, yeni bölge imarı açmak olacak. Müteahhit bir daireyi yaparken toprak parasını da maliyete koyar. 200 bin sterline aldığınız yerde yapacağını daire başına ortalama 10 bin sterlin toprak parası payı var. Ama 50-60 bin sterlinlik toprak üzerine daire yaparsanız toprak parası payı 3-4 bin sterlinlere düşer. Bunun için farklı bölgeleri imara açacağız. Daha uygun fiyatlara konut imkanı sunacağız.”

“4 YILDA BORCU SIFIRLAYACAĞIZ”

“Lefkoşa’nın bugüne kadar 250 Milyon TL imar planı kaybı vardır. Yeni imar bölgeleri açarak yeni ve uygun fiyata konut imkanı sunduğumuz zaman inşaat ruhsatı ve tamamlanan inşaatlar için de emlak geliri olacak. Bunları 2,5 yılda yapacağız ve böylece 250 Milyon TL’lik ek gelir kaynağı ortaya çıkması planlıyoruz.

Lefkoşa’nın yeni yerleşim alanlarına, yeni okul alanlarına, sağlık ocaklarına ihtiyacı vardır. Halkımız eleştiri konusunda sıkıntılıdır artık. Yere basan projeler suncağız. Bunların hepsini görselleri ile, gelir kaynakları ile veya tamamlandıktan sonra sağlanacak gelirleri ile paylaşacağız. Bozulan yollar ve asvaltlar parke taşları ile dolduruluyorsa/yamalanıyorsa benim söyleyecek başka bişeyim olmaz. Lefkoşa’nın vizyonu ve misyonu tamamlanmıştır artık.”

“2,5 YILDA ALT GEÇIT ÜST GEÇITLER BITECEK”

“Lefkoşa’nın 3 temel ihtiyacı vardır. Trafiğin rahatlaması, çevresel sıkıntılar yani yeşil alanlar ve parkların olmaması, ayrıca sosyal alanlarla ilgili alternatif olmaması. Çok net söylüyorum;

YDÜ bulvarı, Atatürk Stadı ışıkları, Sanayi 2.girişi, Honda kavşağı, Hamitköy çemberi ve Başbakanlık ışıkları. Alt geçitler, üst geçitler, çemberleri ile trafik durmadan akacak. İnsanlar her sabah 45 dakikasını buralardan geçmeye harcıyor. Aileler evde kahvaltı yapmadan 07.15’te evden çıkıyor. Zaman ve akaryakıt harcaması yanında sinirleri de bozuluyor ve verimliliğe de yansıyor bu herkesin. Bu yerlerdeki projelerimizi 2,5 yılda tamamlamak için çalışmamızı yaptık ve projelerimizi hazırladık.”

“HAMİTKÖY’E YEŞİL ALAN”

“Lefkoşa’da 52 adet yeşil alan moloz ve çöp yığınlarından dolayı kullanılamaz haldedir. Tüm bunlar vatanaşların yeşil alan olarak kullanacağı şekilde temizlenecek. Çocuklarımız yan komşusu ile oynayamıyor hatta onları tanımıyor bile çünkü mahallesinde zaman geçirebileceği bir park yok. Her mahallede sosyalleşilebilecek küçük küçük parklar ve tesisler yapılacak. Bunların hiçbirine LTB bütçesinden para çıkmayacak. İş adamları ve işletmeler tarafından finance edilecek.

Özellikle Hamitköy’e çok büyük bir yeşil alan projemiz vardır. LTB’nin mal sahipleri sıkıntısı nedeni ile UNDP ile tamamlayamadığı projesi vardı. Onu biz LTB olarak üstlenecek ve bitireceğiz.

“HAYVAN SAHİPLENENİN FATURASI FARKLI OLACAK”

“Bir hayvansever ve besleyen olarak, hayvan sahiplenen olarak söylüyorum, LTB barınağından hayvan sahiplenen kişilerin faturaları normal faturalarla aynı olmayacak. Onların bir avantajı olacaktır. Böyle bir düşüncemiz vardır. Birçok insan hayvansever ve hayvan hakları savunması yapıyor. Peki hayvanlarımızı kaybettiğimizde ne yapıyoruz? Bir poşete koyup çöpe atıyoruz veya bahçemize defnediyoruz. Hayvanımızı oraya kadar mı seviyoruz. Bunun için de bir çalışmamız olacak bunu da paylaşıyorum.

Lefkoşa’ya yol lazımdır, kaldırım lazımdır, yeşil alan lazımdır, huzur lazımdır. Bunun için de bir mimar lazımdır diyorum ve 25 yıllık bir mimar, yerel yönetimler uzmanı olarak Lefkoşa’ya hizmet etmek için yola çıktım.”