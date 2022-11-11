Erhürman belediye seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’yı bulunduğu yerden çok daha ileriye taşıyabilecek kişinin Sıla Usar İncirli olduğunu söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gıynık Web TV’de soruları yanıtlayan Tufan Erhürman, CTP’nin Lefkoşa belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli’nin yönetsel becerileriyle göreve hazır olduğunu söyledi.

Gündeme dair soruları da yanıtlayan Erhürman, halkın ne yaşadığının farkında olmayan bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu savunarak, “böyle bir hükümetin tarihte görülmediğini” iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Projesi konusuyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Tufan Erhürman, CTP olarak duruşlarının çok açık olduğunu ve kamuoyunun da bunu bildiğini belirtti.

Meclis binası ya da Cumhurbaşkanlığı binası yapılacaksa, bununla ilgili kararı verecek olan merciinin belli olduğunu kaydeden Erhürman, “Dünyanın neresinde Meclis kararı olmaksızın Meclis binası yapıldığı görüldü?” diye sordu.

Bu memlekette hiç kimse için öncelikli ihtiyacın Cumhurbaşkanlığı ya da Meclis binası olmadığını belirten Erhürman, söz konusu binaların dünyanın her yerinde prestij binaları olduğunu belirtti. Bu binaların, şehrin kimliğini de yansıtması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Sizin kurumlarınızın bu sürecin içine dahil olması gerekir ki o kimlik oraya yansısın. Bu durum da yok. Bu ülkede yürürlükte olan mevzuat neyse, o binaların hukuka uygun yapılması lazım. Bizim için külliye meselesi, 4 nokta vesilesiyle doğru değildir” dedi.

Dünyadaki bütün ülkelerin günümüzde dış kaynağa ihtiyaç duyduğunun altını çizen Erhürman, KKTC’nin de dış kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

KKTC’nin ulaşacağı dış kaynakların sınırlı olduğuna dikkat çeken Erhürman, ulaşılabilecek dış kaynakların Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek olan dış kaynağa hiçbir zaman karşı çıkmadıklarını dile getiren Erhürman, “Söyleyecek sözü olmayanlar bu ülkede siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eksenine hapsetmeden başka hiçbir şey yapmıyor” dedi.

Erhürman karşılarındaki zihniyetin tüm vizyonunun, “Türkiye Cumhuriyeti’nden para gelmezse aç kalırız. Türkiye Cumhuriyeti’nden parayı en iyi biz koparırız. O yüzden bizi seçin” şeklinde olduğunu ileri sürdü. Erhürman, memleketin “bu kadar tıkanmış olmasının sebebinin de bu vizyon olduğunu” iddia etti.

Eleştiri kültürünün, Kıbrıs Türk halkının kendi içinde geliştirdiği bir kültür olduğunu kaydeden Erhürman, bundan da gurur duyduklarını ifade etti. Halkın önüne vizyon koyamayanların, halkı gererek ve kamplara bölerek ayrım üretmeye çalıştığını savunan Erhürman, “Bunların modası geçti. Bunları artık kimse yemez” diye konuştu.

Memleketin, “1974’ten beri her seçimde bunları duymaktan bıktığını” söyleyen Erhürman, söz konusu zihniyetin halkı her ay yeni keşmekeşe sokan bir yapı olduğunu iddia etti.

“Gayrimeşru hükümetin, kendini reform hükümeti diye tanımladığını” iddia eden Erhürman, söz konusu durumdan daha kötü bir şaka olamayacağını ileri sürdü.

Erhürman, “Halkın ne yaşadığının farkında olmadığı bir hükümet tarihte görülmedi” diye konuştu.

Asgari ücret hakkında da konuşan Erhürman, “Asgari ücreti hayat pahalılığı kadar artırın dedik. Verin hayat pahalılığı kadar ama muhakkak ödeme güçlüğü içindeki işvereni de destekleyin. Bizim istihdamı koruma kaygımız da var” dedi.

-“Sefalette eşitlik noktasına gelindi”

İhtiyaçlı olan sektörlerin belirlenmesinin önemine de işaret eden Erhürman, bazı sektörlerin ciddi şekilde zorda olduğunu anımsattı.

Günümüzde asgari ücretle çalışan sayısının daha da arttığını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Sefalette eşitlik noktasına gelindi. Somut öneri yaptık. Aynı noktadayız. Asgari ücret hayat pahalılığı karşısında eridi. Asgari cüreti yükseltmekle yetinmeyin, dönün kimi destekleyeceğinizi de belirleyin. Elinizdeki kıt kaynağı, doğru yerlere aktarın. Hem işletmeler ayakta kalsın, hem asgari ücretli hayat pahalılığı karşısında ezilmesin”

Erhürman, “Kim ne olacaktan başka hiçbir şey konuşmayan, derdi ne yapacağım olmayan bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız. Kıbrıs Türk halkı bunun kararını birinci sandıkta vermek zorunda” dedi.

“Neden milletvekillerini belediye başkan adayı gösteriyorsunuz” eleştirilerine de yanıt veren Erhürman, görevi en iyi yapacak kişileri aday çıkartmak niyetiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Erhürman şunları kaydetti:

“Kim bize bunun hesabını sorabilir ki? Kadri Bey 14 ay belediye başkanlığını yaptı. Tekrar aday oldu, karşısına Sayın Harmancı çıktı. Biz solda bir aday var, neden soldan başka aday çıkıyor dedik mi? İşin esası konuşulmasın diye başka işler konuşuluyor. Sıla hanım hekimlikten geliyor. Sağlıkta yöneticilik de yaptı. Sendika başkanlığı da yaptı. Milletvekilliği de yaptı. Bütün bunlar Sıla Usar İncirli’nin yönetsel becerilerini gösterir. Sıla hanım yönetsel becerileriyle göreve hazırdır”

İncirli’nin, Lefkoşa’yı bulunduğu yerden çok daha ileriye taşıyabilecek kişi olduğunu söyleyen Erhürman, gerçek gündem üzerinden değerlendirme yapmayı Kıbrıs Türk halkının bildiğini belirtti.

Erhürman, “10 aydır bir şeyler yaşıyoruz. Bu sürede, bu memlekette yapılanlar ve yapılmayanlar bilinen şeylerdir. Kimse unutturamaz bu sürede ne yaşadığını bu halkın” dedi.

Önümüzdeki belediye seçimlerinde halka iki soru sorulacağını söyleyen Erhürman, “Bir mühür kim belediye başkanı olsun, diğer mühür de bu yaşatılanları onaylıyor musun? Sorusudur. Bu seçim böyle bir seçimdir. Kıbrıs Türk halkı, kendi gerçekleriyle doğru hareketi yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.