Saç Dökülmesi Nedir?

Çevresel faktörler, ısı ile şekillendiriciler, boya gibi kimyasal işlemler saçların zamanla canlılığını kaybederek zayıflamasına sebep olur. Zayıflayan saç güçlülüğünü kaybeder ve koparak dökülmeye başlar. Oluşan bu doğal dengeye saç dökülmesi denir. Normal bir insanda günde 50 ile 100 saç teli dökülmesi normaldir. Fakat şunu belirtmeliyiz ki normal dökülmenin dışında saç dökülmesine sebep olan birçok faktör bulunmaktadır. Genel olarak saç dökülmesi tepkisel ve kronik olmak üzere çeşitliliğe ayrılır.

6 aydan kısa süren dökülmelere tepkisel saç dökülmesi denir. Stres, yetersiz beslenme, doğum sonrası, mevsim geçişleri ve yanlış ürün kullanımı gibi durumlarda gözlemlenmektedir. Kimyasal içerikli ürünler saçlara zarar vererek daha fazla dökülmesine sebep olabilir. Bu noktada saçların temizlik ve bakım ihtiyacını karşılayan şampuan seçimi son derece önem taşır.

Saç dökülmesine karşı özel olarak geliştirilmiş Vichy Dercos şampuan, içeriğindeki Aminexil,PP,B5,B6 saçları güçlendirerek dökülmesini önlemeye, saçları güçlendirmeye ve canlılık kazandırmaya yardımcı olur.

Kronik saç dökülmesi 6 aydan uzun süren, hormonal ve kalıtsal kaynaklı dökülmelerdir diyebiliriz. Kronik saç dökülmelerini önlemek için dışarıdan doğru bakım ürünleri kullanmak ve içeriden sağlıklı beslenmek son derece önem taşır. Bu saç dökülmesinde onarım gücü yüksek ve saç yoğunluğunu arttıracak ürünler kullanılması tavsiye edilir. Vichy Neogenic saç bakım ürünleri yoğun saç dökülme problemi yaşayan kişiler için geliştirilmiştir. Saç köklerini güçlendirir, saçlara yoğunluk kazandırarak daha gür ve sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlar.

Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?

Öncelikle saç yapısına uygun dermokozmetik içerikleri bakım şampuanı tercih edilmelidir. Etkili bir sonuç için saçın temizliği sağladıktan sonra krem, serum ve maske gibi saç bakım ürünleri ile bakımı tamamlanmalıdır. Dökülmenin sık yaşandığı dönemlerde boya, fön ve ısı ile şekillendirici gibi ürünlerden bir süre uzak durmalıdır. Dışarıdan bakım ürünleri ile onarım sağlarken, içeriden sağlıklı beslenmeye son derece önem gösterilmelidir.

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