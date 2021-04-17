Kıbrıs Cumhuriyeti Haziran sonuna kadar 580 bin doz daha aşı alacak

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Haziran ayı sonuna kadar 580 bin dozu aşkın daha aşı alacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Nisan sonuna kadar 2 bin 400 Jhonson&Jhonson, 6 bin-8 bin 400 arası sayıda Moderna, Mayıs ayının ilk haftası sonuna kadar 75 bin 50 AstraZeneca ve Haziran sonuna kadar da 500 bin 340 doz Pfizer&Biontech aşısı teslim alacağını yazdı.

131 yan etki vakası

Gazete, Kıbrıs’ın güneyinde şu ana kadar aşı kaynaklı 131 olumsuz yan etki bildirildiğini; bunlardan 21’inin ciddi yan etki, diğerlerinin hafif yan etki olduğunu ve 72’sinin Pfizer, 56’sının AstraZeneca ve üçünün Moderna aşısı kaynaklı olduğunu kaydetti.

Bulaşın Larnaka’da da artışa geçtiğini belirten gazete, en fazla ölüm oranının ise Limasol bölgesinde olduğuna işaret etti.

Haberde, hastanede tedavi gören Covid-19 vakalarının sayısında da günden güne rekor sayıda artış meydana geldiği belirtildi.

Karayannis: “Vakalardaki istikrarlı artış, artık endişe verici boyutlarda”

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Petros Karayiannis’in, Covid-19 vakalarındaki istikrarlı artışın endişe verici boyutlara geldiğine dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre Karayiannis, yoğun bakım üniteleriyle servislerde tedavi gören mevcut hasta sayısının, şu ana kadarki en yüksek rakam olduğunu ve vaka sayılarının 500’lerin üstüne çıkmasının, özellikle yoğun bakım ünitelerinin ağzına kadar dolu olacağını gösterdiğini söyledi.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in de dün açıklama yaparak, coronavirüsten kaçınma ve coronavirüsle mücadelenin tek yolunun aşılanmak olduğunu bir kez daha vurguladığı belirtildi.

Okullar açık olmaya devam ediyor

Fileleftheros gazetesi ise, vakalarda bu denli artışa rağmen okulların açık olmaya devam ettiğini ve vakalardaki duruma göre hangi okulların açık kalıp hangilerinin online eğitime geçeceğini belirleyecek bir komite kurulduğunu yazdı.

Gazete, Eğitim Bakanlığı’nın gelecek hafta itibarıyla öğrencilere antijen testi uygulanmasının sıklaştırılacağını ve 6 yaş üstü tüm öğrencilerin maske takmasının zorunlu olduğunu hatırlatıp, denetimlerin de artırılacağını açıkladığını kaydetti.