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SABREDERSEK GÜZEL GÜNLER YAKIN

Uzman Biyolog Türkay Öyken yazdı

14 Eylül 2020
Türkay Öyken

“Corona”, diye yazmıyorum. Artık bizden biri o…“Korona”, diyeceğim kendisine… Bir tane virüs’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler; İnanmazdık.

Hastalığın yüksek seviyede seyrettiği dönemler arasına ülkece girmiş bulunmaktayız. Bu yüzden alınan kurallara ve söylenenlere çok daha dikkat etmeliyiz. İnsan için sağlıktan daha önemli ne olabilir ki.

Belki de biz sağlıkçıların söylemekten dilinde tüy bittiği Korona virüsü ile mücadelede SOSYAL İZOLASYON, MASKE VE HİJYEN çok önemli ve tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlar büyük tehdit oluşturuyor.

Kıbrıs insanı sabırlıdır değil mi?  Az daha sabır. Şunu tüm açık yüreklilikle söyleyebilirim ki; Kısa bir süre daha sabretmek bize güzel günleri bir an evvel geri getirecek aksi davranışlarımız ise geri dönülmez acılar yaşatacaktır.

Girilen bu süreçte bir yandan hangi mekânların ve sosyal aktivitelerin Covid-19 karşı güvenli olduğuna ilişkin tartışmalar aklımızı da karıştırmıyor değil.

Saygın bir kurumun yaptığı bir araştırma, en riskli Covid aktivitelerini ortaya koydu. Buna göre en riskli Covid-19 aktivitelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bara gitmek
  • Kalabalık törenlere katılmak
  • Spor salonunda çalışmak
  • Eğlence mekânlarına gitmek
  • Sinemaya gitmek
  • Geniş katılımlı bir konsere gitmek
  • Açık büfeden yemek

 SABREDERSEK GÜZEL GÜNLER GELECEK

Sağlıkçılar olarak diyoruz ki; Kısa bir süre sabretmek bize güzel günleri bir an evvel geri getirecek aksi davranışlarımız dönülmez acılar yaşatacaktır.
İzninizle bu yaşadığımız günlere de yakışacak sevdiğim bir sözü sizlerle paylaşmak isterim ; “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var; karanlığın ardında nice güneşler var”. Bu düşüncelerle, sağlık çalışanlarımıza ve diğer görev yapan tüm birimlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımıza sabırlı olmayı kurallara uymayı, kendi, ailevi ve toplum sağlığı için bir kere daha hatırlatıyorum.

Ve tavsiyemdir; Siz de, bardağın dolu tarafına bakın! O bardakta bir damla su kalmış bile, siz ona bakın! İnanın siz ona baktıkça, o bardak dolacak! Öylesine dolacak ki; sizin o küçücük bardağınızdan tüm dostlarınız sular içecek…

 


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14 Eylül 2020

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