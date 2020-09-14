Döviz Kurları yeni haftaya nasıl başladı?

Döviz Kurları yeni haftaya yükselişle başladı… İstanbul serbest piyasada dolar 7,4879 liradan, avro 8,8743 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4803 liradan alınan dolar, 7,4881 liradan satılıyor. 8,8651 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8811 lira olarak belirlendi.
Geçtiğimiz haftanın kapanışında doların satış fiyatı 7,4745 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8577 lira olmuştu.
Döviz Kurları – Serbest Piyasa
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,4835
|7,4890
|7,4876
|7,4451
|%0,22
|09:31
|EUR – Euro
|8,8649
|8,8710
|8,8769
|8,8309
|%0,19
|09:31
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,5922
|9,6015
|9,6080
|9,5466
|%0,36
|09:31
|CHF – İsviçre Frangı
|8,2304
|8,2393
|8,2407
|8,2279
|%0,21
|09:31
|CAD – Kanada Doları
|5,6847
|5,6901
|5,6758
|5,6922
|%0,31
|09:31