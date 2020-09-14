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Döviz Kurları yeni haftaya nasıl başladı?

14 Eylül 2020
Döviz kurları

Döviz Kurları yeni haftaya yükselişle başladı… İstanbul serbest piyasada dolar 7,4879 liradan, avro 8,8743 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4803 liradan alınan dolar, 7,4881 liradan satılıyor. 8,8651 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8811 lira olarak belirlendi.

Geçtiğimiz haftanın kapanışında doların satış fiyatı 7,4745 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8577 lira olmuştu.

Döviz Kurları – Serbest Piyasa

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,48357,48907,48767,4451%0,2209:31
EUR – Euro8,86498,87108,87698,8309%0,1909:31
GBP – İngiliz Sterlini9,59229,60159,60809,5466%0,3609:31
CHF – İsviçre Frangı8,23048,23938,24078,2279%0,2109:31
CAD – Kanada Doları5,68475,69015,67585,6922%0,3109:31


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14 Eylül 2020

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