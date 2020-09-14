ABD’deki yangınlarda ölü sayısı 33’e çıktı

ABD’nin California, Oregon ve Washington eyaletlerinde yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e çıktı.
Oregon’un güneyinde yer alan Jackson ilçe şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde 4 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Böylece eyaletteki ölü sayısı 10’a ulaştı.
Yangın bölgesinden yüz binlerce kişi tahliye edilirken, binlerce ev ve iş yeri hasar gördü.
Nüfusu 4,2 milyondan fazla olan Oregon’da yayılan orman yangınlarından dolayı şimdiden 500 binden fazla kişi tahliye edildi, geçen haftadan bu yana 3 bin 625 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yandığı bildirilmişti.
TRUMP “BÜYÜK AFET” İLAN ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, California’da devam eden yangınları “büyük afet” ilan ederek federal yardıma onay vermişti.
California Valisi Gavin Newsom da Trump’ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.