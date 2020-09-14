ABD’deki yangınlarda ölü sayısı 33’e çıktı

ABD’nin California eyaletinde başlayıp komşu eyaletlere sıçrayan orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Oregon’un güneyinde yer alan Jackson ilçe şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde 4 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Böylece eyaletteki ölü sayısı 10’a ulaştı.

Yangın bölgesindeki yerel yetkililerden edinilen son bilgilere göre, California’da 22, Oregon’da 10 ve Washington’da 1 kişi olmak üzere devam eden yangınlarda ölü sayısı 33’e yükseldi.