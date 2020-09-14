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ABD Açık’ta 71 yıl sonra bir ilk

ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Dominic Thiem kazandı

14 Eylül 2020
Dominic Thiem

Oldukça çekişmeli geçen ve 4 saatten uzun süren finali kazanan Dominic Thiem, ilk grand slam şampiyonluğuna uzandı. Thiem, ABD Açık’ta 71 yıl sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra maçı kazanmayı başaran ilk tenisçi olarak tarihe geçti.


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14 Eylül 2020

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