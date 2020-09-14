ABD Açık’ta 71 yıl sonra bir ilk

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasını kazanan 27 yaşındaki Thiem, 23 yaşındaki Zverev karşısında ilk iki seti 2-6 ve 4-6 kaybetmesine karşın, sonraki setleri 6-4, 6-3 ve tie-break’e giden son seti de 7-6 kazanarak önemli bir başarıya imza attı.