ABD Açık’ta 71 yıl sonra bir ilk

Olduk\u00e7a \u00e7eki\u015fmeli ge\u00e7en ve 4 saatten uzun s\u00fcren finali kazanan Dominic Thiem, ilk grand slam \u015fampiyonlu\u011funa uzand\u0131. Thiem, ABD A\u00e7\u0131k'ta 71 y\u0131l sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra ma\u00e7\u0131 kazanmay\u0131 ba\u015faran ilk tenis\u00e7i olarak tarihe ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\nABD A\u00e7\u0131k Tenis Turnuvas\u0131 tek erkekler finalinde Avusturyal\u0131 Dominic Thiem, olduk\u00e7a \u00e7eki\u015fmeli ge\u00e7en ma\u00e7ta Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek \u015fampiyon oldu.\r\n\r\n\r\nABD'nin New York kentinde bulunan\u00a0Arthur Ashe Stadyumu'nda\u00a0ger\u00e7ekle\u015ftirilen grand slam turnuvas\u0131n\u0131n tek erkekler finalinde g\u00fclen taraf 2 numaral\u0131 seriba\u015f\u0131 Thiem oldu.\r\n\r\n\r\nKariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvas\u0131n\u0131 kazanan 27 ya\u015f\u0131ndaki Thiem, 23 ya\u015f\u0131ndaki Zverev kar\u015f\u0131s\u0131nda ilk iki seti 2-6 ve 4-6 kaybetmesine kar\u015f\u0131n, sonraki setleri 6-4, 6-3 ve tie-break'e giden son seti de 7-6 kazanarak \u00f6nemli bir ba\u015far\u0131ya imza att\u0131.\r\n\r\n\r\n4 saatten uzun s\u00fcren ve son ana kadar b\u00fcy\u00fck bir \u00e7eki\u015fmeye sahne olan ma\u00e7\u0131 kazanan Thiem, b\u00f6ylece ABD A\u00e7\u0131k'ta 71 y\u0131l sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra ma\u00e7\u0131 kazanmay\u0131 ba\u015faran ilk tenis\u00e7i olarak tarihe ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n