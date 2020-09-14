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KTÖS özel eğitim okullarında grev başlattı

14 Eylül 2020
KTÖS Özel Eğitim okullarında grev

KTÖS, tüm özel eğitim okullarında yüksek bulaş riski nedeniyle bugünden itibaren uyarı grevi başlattı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), tüm özel eğitim okullarında bugünden itibaren uyarı grevi başlattı. Vakaların gün geçtikçe arttığını, özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim verilmesinin bulaş için yüksek riski olduğunu belirten sendika, bu sabah 08.00’de başlattığı uyarı grevini 09.20’de sonlandırdı.
KTÖS, Sağlık Bakanlığı önünde bugün saat 12.00’de açıklama yapacak. Sendika, özel eğitim okullarında çocuğu olan velilere, risk ortadan kalkıncaya kadar çocuklarını okula göndermeme çağrısı da yaptı.
Özel eğitim kurumlarının uzaktan eğitime başlayabilmesi için gerekli yatırımların yapılması, bu okulların açık kalmasıyla ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesi sendikanın talepleri arasında.


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14 Eylül 2020

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