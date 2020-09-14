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İspanya’da Kral 6. Felipe’nin kızı Prenses Leonor’a karantina

14 Eylül 2020
Prenses Leonor

İspanya’da Kral 6. Felipe’nin büyük kızı ve tahtın ilk veliahtı Prenses Leonor bir sınıf arkadaşının bir sınıf arkadaşının karantinaya alındı.


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14 Eylül 2020

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