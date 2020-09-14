İspanya’da Kral 6. Felipe’nin kızı Prenses Leonor’a karantina

\u0130spanya'da Kral 6. Felipe'nin b\u00fcy\u00fck k\u0131z\u0131 ve taht\u0131n ilk veliaht\u0131 Prenses Leonor bir s\u0131n\u0131f arkada\u015f\u0131n\u0131n bir s\u0131n\u0131f arkada\u015f\u0131n\u0131n karantinaya al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n\u0130spanya'da Kral 6. Felipe'nin b\u00fcy\u00fck k\u0131z\u0131 ve taht\u0131n ilk veliaht\u0131 Prenses Leonor'un bir s\u0131n\u0131f arkada\u015f\u0131n\u0131n Covid-19 testinin pozitif \u00e7\u0131kmas\u0131 nedeniyle evinde karantinaya al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKraliyet Saray\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, ba\u015fkent Madrid'deki Santa Maria de los Rosales \u00f6zel okuluna giden 14 ya\u015f\u0131ndaki Prensesin di\u011fer t\u00fcm s\u0131n\u0131f arkada\u015flar\u0131n\u0131n da karantina da oldu\u011fu bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKral Felipe ve Krali\u00e7e Letizia'n\u0131n ise kraliyet g\u00f6revini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\nMadrid \u00f6zerk y\u00f6netimin okullarda uygulad\u0131\u011f\u0131 Covid-19 protokol\u00fc gere\u011fi, bir \u00f6\u011frencide Covid-19 vakas\u0131 tespit edilmesi halinde sadece vakan\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 s\u0131n\u0131ftaki t\u00fcm \u00f6\u011frenciler 14 g\u00fcn s\u00fcreyle karantinaya al\u0131n\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130spanya, Avrupa'da Covid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n en fazla g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00fclkeler aras\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n