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Oruç Reis faaliyete devam edecek

14 Eylül 2020
Oruç Reis

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Türkiye’deki limana dönmesinin aylık periyotlarla gerçekleşen rutin bir faaliyet olduğunu bildirdi.


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14 Eylül 2020

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