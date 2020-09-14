Oruç Reis faaliyete devam edecek

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl\u0131\u011f\u0131, Oru\u00e7 Reis sismik ara\u015ft\u0131rma gemisinin T\u00fcrkiye'deki limana d\u00f6nmesinin ayl\u0131k periyotlarla ger\u00e7ekle\u015fen rutin bir faaliyet oldu\u011funu bildirdi.\r\nBakanl\u0131\u011f\u0131n Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Oru\u00e7 Reis gemisinin\u00a010 A\u011fustos\u2019ta Akdeniz\u2019de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve ara\u015ft\u0131rma faaliyetlerine ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\nGeminin bug\u00fcne kadar s\u00f6z konusu sahada 3 bin 525 kilometre sismik veri toplad\u0131\u011f\u0131 kaydedilen a\u00e7\u0131klamada, \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n"Oru\u00e7Reis, \u00e7al\u0131\u015fma prensibi gere\u011fi ayda bir planl\u0131 bak\u0131m, personel de\u011fi\u015fimi ve sonraki g\u00f6rev haz\u0131rl\u0131klar\u0131 i\u00e7in limana d\u00f6nmektedir. Ayl\u0131k periyotlarla ikmal ve bak\u0131m i\u00e7in geminin limana d\u00f6nmesi, her zaman ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bak\u0131m i\u015flemlerinin ard\u0131ndan sismik arama ve ara\u015ft\u0131rma faaliyetlerine devam edecektir."\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca, T\u00fcrkiye'nin Akdeniz'de uluslararas\u0131 hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtilerek, Yavuz ve Barbaros Hayreddin Pa\u015fa gemilerinin Do\u011fu Akdeniz'de faaliyetlerine devam etti\u011fi kaydedildi.