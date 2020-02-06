Türkiye

Sabiha Gökçen’deki uçak kazası nedeniyle ödenecek tazminata dair detaylar belli oldu

6 Şubat 2020

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün yaşanan uçak kazası nedeniyle ödenecek tazminata dair detaylar ortaya çıktı. Uçağın ferdi kaza ve sorumluluk sigortası Ak Sigorta tarafından yapıldı, ancak sigorta riskinin tamamı yurt dışı reasürerlere aktarılmış durumda.

Pegasus Havayolları’na ait bir uçak, dün Sabiha Gökçen Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkarak kaza yaptı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak sigorta bilgileri ortaya çıktı.

Pegasus Havayolları’na ait uçağın ferdi kaza ve sorumluluk sigortası Ak Sigorta tarafından yapılmış. Ancak sigorta riskinin tamamı yurtdışındaki reasürörlere (sigorta edilmiş riskin bir kısmını ya da tamamını devralan sigorta şirketleri) aktarılmış. Uçağın gövdesi yabancı sigorta şirketleri tarafından sigorta edilmiş. Tamamı kullanılmaz hale gelen uçağın gövdesi için yabancı sigorta şirketlerinin ödeyeceği tazminat miktarı 34 milyon euro.

Webtekno’nun aktardığına göre uçağın gövdesinin sigortasının yanında uçuşlarda iki ayrı sigorta daha yapılıyor: Ferdi kaza sigortası ve sorumluluk sigortası. Yolcuların herhangi bir kaza sonrası zararlarını karşılayacak bu sigorta işlemini de Ak Sigorta gerçekleştirmiş.

Yolcuları kapsayan koltuk ferdi kaza sigortası, yolcuların yolculuk sırasında karşılaşabilecekleri risklerin sigortalanması anlamına geliyor. Koltuk ferdi kaza sigortası, kara yolculuklarında zorunlu olmasına rağmen hava yollarında böyle bir zorunluluk yok. Buna rağmen birçok havayolu şirketi ferdi kaza sigortasını karşılıyorlar. Ferdi kaza sigortası ile hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına ve kaza sırasında yaralanan yolculara 50 bin ile 150 bin dolar arasında bir tazminat ödeniyor.

Havayolu şirketlerinin yaptırması gereken bir de sorumluluk sigortası bulunuyor. Sorumluluk sigortası sadece yolcuları değil, kaza nedeniyle zarar görebilecek üçüncü tarafları da koruyor. Bir binanın üzerine uçak düştüğünde bina sakinleri sorumluluk tazminatı için başvurabiliyorlar.

Sorumluluk sigortasının yaptırılması bütün havayolu şirketleri için bir zorunluluk. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sorumluluk sigortası olmayan uçakların uçuşuna izin vermiyor. Her uçuş öncesi sorumluluk sigortası poliçesi kontrol ediliyor.

Habertürk’te yer alan habere göre Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazada yaralananlar, havayolu şirketine dava açarak tazminat talep edebilirler. Açılan davalardan mağdurlara tazminat ödenmesi yönünde bir karar çıktığında bu tazminatlar sorumluluk sigortası tarafından karşılanıyor.

 



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