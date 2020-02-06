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Eşine böbreğini verip aldatılan kişi, geri istemek için Esra Erol’un kapısını çaldı

6 Şubat 2020

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün ilginç bir olay yaşandı.

2006 yılında evlenen Maviş Erdoğan, hayat arkadaşının sağlığına kavuşması için gözünü bile kırpmadan 2009 yılında böbreğinin birini eşi Ahmet Erdoğan’a verdi. 1 çocukları olan çiftin yuvası 2019 yılının Nisan ayında çatırdadı. Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.’nın eşi A.A. ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşini ve çocuğunu terk etti. Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve birçok sağlık problemleriyle başa çıkmaya çalışan Maviş Erdoğan ise soluğu Esra Erol’da programında aldı.

Böbreğini verdiği eşinin ihanetiyle sarsılan genç kadın Esra Erol’un programına katılarak eşine “böbreğimi geri ver” çağrısında bulundu. Yayına bağlanan eşi Ahmet Erdoğan ise “vermeseydin” diyerek izleyicileri şoke etti. En yakın arkadaşının eşi olan A.A. ile ilişkilerini doğrulayan Ahmet Erdoğan izleyicinin büyük tepsini çekti. Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve 11 yaşındaki oğluyla ortada kalan Maviş Erdoğan ise, “Canımı verdim, canımı aldı” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu ihaneti sindiremediğini söyleyen genç kadın “böbreğimi nasıl verdiysem öyle de geri istiyorum” diyerek isyan etti.



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