Türkiye

Elazığ’daki ‘yardım’ görüntüleri tepki topladı

6 Şubat 2020

Depremzedelere gönderilen yardımların bir kamyonun kasasından kolilerle fırlatıldığına ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

DUVAR – Elazığ’da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8’lik deprem sonrası depremzedelere yapılan yardımlar sırasında kolilerin ve bazı eşyaların fırlatıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yardım kolilerinin depremzedelere bir kamyonetin üzerinden fırlatıldığı görüntüler izdihama yol açarken, yardımı kimin yaptığı henüz öğrenilemedi. Görüntülerde, yardım kolilerinin bir kamyonet üzerinden depremzedelere fırlatıldığı anlar yer alıyor.

24 Ocak günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1700’ü aşkın yurttaşımız yaralanmıştı. Elazığ ve Malatya’da 87 bina yıkılırken 2 bini aşkın binada hasar tespit edilmişti. Öte yandan deprem bölgesine yardım için toplamda 80 milyon bağış toplanmıştı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Erdoğan: Rusya ile bir çatışmaya girmemize gerek yok

Erdoğan: Rusya ile bir çatışmaya girmemize gerek yok

4 Şubat 2020
Photo of Türkiye’de benzin zammı iptal edildi

Türkiye’de benzin zammı iptal edildi

4 Şubat 2020
Photo of Türkiye’de benzine ZAM

Türkiye’de benzine ZAM

3 Şubat 2020
Photo of Erdoğan: İdlib’te 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Erdoğan: İdlib’te 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

3 Şubat 2020
Photo of Manisa’da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Manisa’da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

2 Şubat 2020
Photo of Vuhan’daki Türkiye vatandaşları tahliye edildi: 42 yolculu ambulans uçak Ankara’ya indi, yolcular karantinada

Vuhan’daki Türkiye vatandaşları tahliye edildi: 42 yolculu ambulans uçak Ankara’ya indi, yolcular karantinada

1 Şubat 2020
Photo of Zonguldak’ta maden ocağında göçük!

Zonguldak’ta maden ocağında göçük!

31 Ocak 2020
Photo of Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

30 Ocak 2020
Photo of Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem

30 Ocak 2020
Photo of 35 Türk vatandaşı, Çin’den tahliye edilecek

35 Türk vatandaşı, Çin’den tahliye edilecek

30 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]ibris.com
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı