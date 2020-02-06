Elazığ’daki ‘yardım’ görüntüleri tepki topladı

Depremzedelere gönderilen yardımların bir kamyonun kasasından kolilerle fırlatıldığına ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

DUVAR – Elazığ’da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8’lik deprem sonrası depremzedelere yapılan yardımlar sırasında kolilerin ve bazı eşyaların fırlatıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yardım kolilerinin depremzedelere bir kamyonetin üzerinden fırlatıldığı görüntüler izdihama yol açarken, yardımı kimin yaptığı henüz öğrenilemedi. Görüntülerde, yardım kolilerinin bir kamyonet üzerinden depremzedelere fırlatıldığı anlar yer alıyor.

Yardımı vatandaşın kafasına attılar! "Rezalete bak, bunlar ne yapıyor ya?" 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da yardım malzemelerinin dağıtımında koli ve paketler vatandaşların kafasına fırlatıldı👇 pic.twitter.com/PqpDtMQ2yn — Yol TV (@YolTV) February 6, 2020

24 Ocak günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1700’ü aşkın yurttaşımız yaralanmıştı. Elazığ ve Malatya’da 87 bina yıkılırken 2 bini aşkın binada hasar tespit edilmişti. Öte yandan deprem bölgesine yardım için toplamda 80 milyon bağış toplanmıştı.