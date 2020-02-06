Uçak kazasında son durum: 180 yolcudan 92’si taburcu edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pegasus Hava Yolları’nın dün İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan 180 yolcudan 92’sinin taburcu edildiğini, 88’inin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından, Sabiha Gökçen Havalimanı‘na inerken pistten çıkarak 3’e bölünen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya açıklamasında, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20:30 itibari ile; 92’si taburcu oldu. 14’ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan
saat 20:30 itibari ile;
92’si taburcu oldu.
14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor.
Hepimize geçmiş olsun.
— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 6, 2020