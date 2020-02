Çin’de ilk salgın uyarısını yapan ancak polis zoruyla susturulan doktor da koronavirüs yüzünden öldü

Çin’den onlarca ülkeye sıçrayan koronavirüsle ilgili 30 Aralık’ta meslektaşlarını uyaran paylaşım yaptığı için polis baskısı gören Dr. Li Wenliang’la ilgili salgının kurbanları arasına katıldığı haberi geldi. Ardından Vuhan Merkez Hastanesi yetkilileri, kritik durumdaki Li’yi kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını duyurdu.

Dünyada ‘insanlığı salgınla ilgili uyarmaya çalışan doktor’ olarak tanınan 34 yaşındaki Li Wenliang’la ilgili Çin devlet medyasına bağlı Global Times’dan ‘koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti’ haberi geldi. Ardından salgının merkezi olan Vuhan’daki Merkez Hastanesi yetkilileri, göz doktoru Li Wenliang’in durumunun kritik olduğunu ve doktorların kendisini kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını duyurdu.

Yeni virüsle ilgili 30 Aralık’ta meslektaşlarını uyaran paylaşım yaptığı için polis tarafından toplumsal düzeni bozmakla suçlanmış olan Li, 10 Ocak’ta farkına varmadan koronavirüslü bir hastayı muayene etti.

1 Şubat’ta ‘koronovirüs pozitif’ teşhisi konan Li, ertesinde yoğun bakımda oksijen desteğine bağlı halde feci şekilde öksürürken ve zorlukla nefes alırken hikayesini medyaya duyurdu.

Bugün Global Times’ın son dakika paylaşımında “Diğer doktorları koronavirüs salgını hakkında uyarmaya çalışan ama polis baskısına uğrayan 8 ifşaatçıdan biri olan Çinli doktor Li Wenliang’ın, perşembe günü Vuhan’da koronavirüs yüzünden öldüğünü öğrendik” denildi.

