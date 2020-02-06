Dünya

Çin’de ilk salgın uyarısını yapan ancak polis zoruyla susturulan doktor da koronavirüs yüzünden öldü

6 Şubat 2020

Çin’den onlarca ülkeye sıçrayan koronavirüsle ilgili 30 Aralık’ta meslektaşlarını uyaran paylaşım yaptığı için polis baskısı gören Dr. Li Wenliang’la ilgili salgının kurbanları arasına katıldığı haberi geldi. Ardından Vuhan Merkez Hastanesi yetkilileri, kritik durumdaki Li’yi kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını duyurdu.

Dünyada ‘insanlığı salgınla ilgili uyarmaya çalışan doktor’ olarak tanınan 34 yaşındaki Li Wenliang’la ilgili Çin devlet medyasına bağlı Global Times’dan ‘koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti’ haberi geldi. Ardından salgının merkezi olan Vuhan’daki Merkez Hastanesi yetkilileri, göz doktoru Li Wenliang’in durumunun kritik olduğunu ve doktorların kendisini kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını duyurdu.

Yeni virüsle ilgili 30 Aralık’ta meslektaşlarını uyaran paylaşım yaptığı için polis tarafından toplumsal düzeni bozmakla suçlanmış olan Li, 10 Ocak’ta farkına varmadan koronavirüslü bir hastayı muayene etti.

1 Şubat’ta ‘koronovirüs pozitif’ teşhisi konan Li, ertesinde yoğun bakımda oksijen desteğine bağlı halde feci şekilde öksürürken ve zorlukla nefes alırken hikayesini medyaya duyurdu.

Bugün Global Times’ın son dakika paylaşımında “Diğer doktorları koronavirüs salgını hakkında uyarmaya çalışan ama polis baskısına uğrayan 8 ifşaatçıdan biri olan Çinli doktor Li Wenliang’ın, perşembe günü Vuhan’da koronavirüs yüzünden öldüğünü öğrendik” denildi.

Ardından China News Weekly, şu haberi geçti:

“Çinli doktor Li Wenliang, Vuhan Merkez Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı. Doktorlar hayatını kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.”

Virüs uyarısı yapan Li dahil 8 Çinli doktor, ‘söylenti uydurmak, yaymak ve toplumsal düzeni bozmak gibi yasadışı eylemlerde bulunmakla’ suçlanmıştı.

Salgının merkezi olan Vuhan’da Merkez Hastanesi’nin göz bölümünde çalışan Dr. Li Wenliang, Çin mesajlaşma uygulaması WeChat’teki tıp fakültesi mezunlar grubunda 30 Aralık’ta bir paylaşım yapmıştı.

Bir et pazarından 7 hastanın SARS benzeri bir hastalık teşhisi konularak hastanede karantinaya alındığını bildiren Li, ilk mesajında yapılan testleri gördüğünü, hastalara şiddetli akut solunum yolu sendromu SARS teşhisi konulduğunu yazmıştı.

İkinci mesajında ise bunun SARS’ı da içeren bir virüs ailesi olan koronavirüsün yeni bir türü olduğunu belirten Li, dostlarına “Kendinizi koruyun, sevdiklerinizi uyarın” telkininde bulunmuştu.

Çin’de Kasım 2002 – Temmuz 2003 arası yüzlerce can alan SARS’la ilgili acı anılar hala tazeliğini korurken, Li’nin ilk mesajı, ekran görüntüleri alınarak kimliği kapatılmaksızın sosyal medyada paylaşıldı.

Li, kısa süre sonra Vuhan polisi tarafından söylenti yaymakla suçlanırken, salgının ilk günlerinde öldürücü virüsle ilgili ifşaatta bulunmaya çalışan bir dizi doktor da aynı kaderi paylaştı.

Çinli yetkililerin 31 Aralık’ta salgını açıklayıp Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) alarma geçirmesine karşın, Li, 3 Ocak’ta karakola çağrılıp ‘söylenti yaymak ve toplumsal düzeni vahim şekilde bozmakla’ suçlandı. ‘Kabahat’ işlediğini kabul eden ve bir daha ‘yasadışı eylemlerde’ bulunmama sözü veren bir belge imzalamaya zorlandı.

Bir saat sonra karakoldan gönderilen ve göz doktoru olduğu Vuhan Merkez Hastanesi’nde çalışmaya geri dönen Li, hastalığa yakalandığında, Çin sosyal medya sitesi Weibo’da on binlerce kullanıcı ‘uyarıda bulunduğu için teşekkür eden ve acilen şifa bulmasını dileyen’ mesaj gönderdi.



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