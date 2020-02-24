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Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın pilotu tutuklandı!

24 Şubat 2020

Türkiye, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen, 3 kişinin öldüğü düşen uçak ile ilgili tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği düşen uçak ile ilgili soruşturma kapsamında polis tarafından hastanede ifadesi alınan kaptan pilotun taburcu edilmesine karar verildiği öğrenildi. Kaptan pilot, hastanedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı savcılık sorgusunun ardından, “Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu 17.00’da başlayan Mahmut Arslan, yaklaşık 1,5 saat süren sorgusunun ardından, “Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

3 kişinin öldüğü düşen uçak ile ilgili tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edilen kaptan pilot Arslan tutuklandı.




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