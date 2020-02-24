DövizEkonomi

Koronavirüs endişesi Avrupa borsalarında sert düşüşe neden oldu

24 Şubat 2020

Avrupa borsaları, koronavirüsün yayılmasına ve küresel ekonomiye ilişkin yatırımcıların tedirginliğinin artması nedeniyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,79 azalarak 411,86 puandan kapandı.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 3,95 azalarak 5.791,87 puana geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,34’lük düşüşle 7.156,83 seviyesinden tamamladı.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,43 değer kaybederek 23.427,19 ve Almanya’da da DAX 30 endeksi günü yüzde 4,1 düşerek 13.035,24 seviyesinden kapattı.

Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,16’lık artışla 1,086 seviyelerinde işlem gördü.




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