Sabah: Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurtdışında bulunan Sedat Peker’in kırmızı bültenle aranması talebine cevap geldi.

Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın’ın haberine göre; talebi değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), Sedat Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. INTERPOL, Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

Başsavcılıklara iletilen kırmızı bülten kararında INTERPOL, Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulundu. Kararda, Köfteci Yusuf’a çökme olayına değinilerek Köfteci Yusuf’un sahibi şikayetçi Yusuf Aktaş’ın Sedat Peker’in lideri olan suç örgütü üyeleri tarafından tehdit edilerek yağmalanmaya çalışıldığı, bu durumun müşteki Aktaş tarafından rapor edildiği yer aldı.

Müştekinin sanıkları teşhis ettiği, dijital materyallerin incelenmesinin ve suç faaliyetlerine ilişkin talimatların Peker tarafından verildiğinin anlaşılması sonucu Peker’in ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’ ve ‘varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma’ suçlarını işlediğine dair kuvvetli kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.

Peker, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Özge Peker’in dün yaptığı paylaşımda Sedat Peker’in eşi ve çocuklarıyla bir parkı gezdiği görüntüler yer almıştı.