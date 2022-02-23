Akıncı: Bu davada yargılanması gereken Ali Kişmir değildir

2020 yılı Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde TC büyükelçisinin, kolordu komutanı ve buradaki MİT sorumlusu ile birlikte Beyaz Ev diye anılan askerin denetimindeki binada bazı UBP milletvekilleri ile buluştuğu bilinmektedir. Orada Ankara’dan alınan talimatlar çerçevesinde, seçimlerde kendilerinden beklenenler uygun ( ! ) bir dille milletvekillerine iletilmiştir. O günlerde bu olay sadece Elçi’yi kapsayacak şekilde basına da yansımıştı. Ancak gerçek durumu toplumumuzla paylaşmış, elçiyi Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek durumu protesto ettiğimizi de halkımıza duyurmuştuk. Şimdi o günlerde Ali Kişmir’in bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ağır cezada yargılanması gündeme getirilmiştir. Şu kadarını söyleyeyim ki, bu davada yargılanması gereken gazeteci Ali Kişmir değildir. Asıl yargılanması gerekenler, tanıdıklarını iddia ettikleri ve sözde başkalarının da tanımasını istedikleri devlete her türlü antidemokratik yöntemlerle müdahale etmeyi kendilerinde hak görenlerdir. Bugün bunu yapacak mahkeme bulunmayabilir ama tarihin yargısından kurtulmak mümkün olmayacaktır.