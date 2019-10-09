Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlanan yeni bir anket her 10 cumhuriyetçiden 3’ünün Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasını doğru bulduğunu ortaya koydu.

Ankete göre Amerikan halkının yüzde 58’i Temsilciler Meclisi’nde demokratların azil sürecini başlatmasını doğru bulurken yüzde 49 Trump’ın görevden alınması gerektiğine inanıyor. 1-6 Ekim arasında 1007 kişi ile yapılan ve Salı günü yayınlanan Washington Post-Schar School anketi Trump’ın Ukrayna lideri Volodymyr Zelensky ile telefon görüşmesi yayınlandığından bu yana azledilmesi konusundaki görüşün ağır basmaya başladığını gösteriyor.

Rüzgar Trump’ın aleyhine dönüyor

Azil konusunda hala partizanca bir ayrışma olduğu görülse de ilk kez Cumhuriyetçilerin yüzde 28’inin azil soruşturmasını desteklediği ve doğru bulduğunun belirlenmesi ülkedeki siyasi dengelerin Trump aleyhine değiştinin en büyük işareti.

Daha önce Temmuz ayında Washington Post ve ABC News tarafından yaptırılan bir ankette cumhuriyetçiler arasındaki bu oran sadece yüzde 7 idi. Aynı ankete göre cumhuriyetçilerin yüzde 18’i yapılacak oylamada Trump’ın görevden azledilmesi yönünde sonuç çıkması geretiğini düşünüyor.

Azil soruşturmasının başlatılmış olmasını doğru bulan demokratların oranı yüzde 86 ve bağımsızların oranı ise yüzde 57. Demokratların yüzde 78’i soruştumanın azil ile sonuçlanmasını isterken bağımsızların yüzde 49’u Trump’ın azledilmesini istiyor.

Genç Cumhuriyetçiler Trump’ı daha az destekliyor

Anket verilerine göre cumhuriyetçiler arasında genç nesil ile orta yaş üstü arasında da bir fark oluştuğu anlaşılıyor. 18-39 yaş arası cumhuriyetçilerin yüzde 40’ı azil soruşturmasını desteklerken 40-64 yaş arası cumhuriyetçilerin yüzde 23’ü ve 65 yaş üzerindekilerinin ise sadece yüzde 13’ü bu süreci destekliyor.