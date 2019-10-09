Edward Norton: Fight Club çekilirken Brad Pitt’e gerçek bir yumruk attım

Kült film Dövüş Kulübü’nün (Fight Club) başrol oyuncusu Edward Norton yıllar sonra rol arkadaşı Brad Pitt’le çektikleri bir sahne hakkında itirafta bulundu.

David Fincher’ın yönettiği 1999 yapımı Dövüş Kulübü (Fight Club) başrol oyuncusu Norton yıllar sonra filmle ilgili bir itirafta bulundu.

Dövüş Kulübü’nün çekilmesinin 20. yılında The Tonight Show’a katılan Norton, 20. yılını kutlayan filmin diğer başrol oyuncusu Brad Pitt’e gerçekten yumruk attığını ve ünlü oyuncunun kendisine tepki gösterdiğini anlattı.

Norton, “Bu, filmdeki ilk yumruktu ve ben onun kulağına vurdum. David Fincher, bana geldi ve ‘Vur ona, bir yerden bağlantı kur onunla’ dedi. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ve kulağına vurdum” dedi.

Norton, “Brad, filmde ‘Neden kulağım?’ diye soruyor. İşte o gerçek” şeklinde konuştu.

Chuck Palahniuk tarafından yazılmış olan aynı isimli roman üzerinden çekilen Dövüş Kulübü, gösterildiği yıl, 100 milyon dolarlık hasılat elde etti.