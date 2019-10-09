Güney KıbrısKıbrıs

Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Güney’e geliyor

9 Ekim 2019

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, önümüzdeki Cuma günü Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Tusk’ın Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Cuma günü sabah saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geleceğini bildiren Rum haber kaynakları, görüşmenin odağında “Kıbrıs MEB’indeki Türk faaliyetlerinin bulunacağını” belirtti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis’in görüşme çerçevesinde “Türkiye’nin yasadışı faaliyetleriyle ilgili meseleleri yeniden Tusk’ın gündemine getireceğini” dile getirdi.

Tusk’ın Güney Kıbrıs ziyaretinin sebebinin bu olup olmadığının kendisine sorulması üzerine de Prodromu, Tusk’ın görev süresinin sona ermesi temelinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini ve bu sebeple Avrupa Konseyi’nde tartışılması için kayda geçirilen konuların ele alınacağını ekledi.

 

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