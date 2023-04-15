Rusya'nın Slovyansk'a yönelik füze saldırılarında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Rusya’nın Slovyansk’a yönelik füze saldırılarında ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Rusya'nın Slovyansk'a yönelik füze saldırıları

Rus ordusunun Ukrayna’nın Slovyansk şehrine dün düzenlediği füze saldırıları sonucu ölenlerin sayısının, 9’a yükseldiği aktarıldı.

Slovyansk şehri Askeri-Sivil İdaresi Başkanı Vadim Liakh, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şehre yönelik 14 Nisan’da düzenlenen füze saldırıları hakkında bilgi verdi.

Liakh, saldırı sonucu enkaza dönen bir konuttan, gece bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.


Saldırıda ölenlerin sayısının 9’a çıktığını aktaran Liakh, yaralı sayısının ise 21’e yükseldiğini belirtti.

Rus ordusunun, Slovyansk’a dün düzenlediği füze saldırıları sonucu 6 katlı konut ile çevredeki bazı konutlar ve araçlarda hasar oluşmuştu.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı.

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Tags:RusyaSlovyansk
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