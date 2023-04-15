Yeraltında 500 gün: İki doğumgününü mağarada geçirdi

İspanya’da ekstrem sporlar atleti Beatriz Flamini, yaklaşık 2 yıl boyunca mağarada kaldı. Sonunda ışığa yeniden kavuştu.

Granada yakınlarında 70 metre derinlikteki mağarada kalan Flamini’nin bu süre boyunca dış dünya ile bağlantısı hiç olmadı.