Yeraltında 500 gün: İki doğumgününü mağarada geçirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Yeraltında 500 gün: İki doğumgününü mağarada geçirdi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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İki doğumgününü mağarada geçirdi

İspanya’da 50 yaşındaki bir sporcu 500 gün boyunca 70 metre derinlikteki bir mağarada kaldı. Sporcu iki doğum gününü de bu mağarada geçirdi.

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Tags:İspanyaYeraltında 500 gün
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