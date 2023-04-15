Kenya'da "sebebi bilinmeyen hastalık" nedeniyle 4 kişi öldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Kenya’da “sebebi bilinmeyen hastalık” nedeniyle 4 kişi öldü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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kenya

Kenya’da nedeni henüz tespit edilemeyen hastalık yüzünden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kakamega bölgesinde salgın hastalığın patlak verdiğini açıkladı.

Açıklamada, henüz tespit edilemeyen hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.


Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, hastalığın ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerinin olduğu bildirildi.

Salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verilirken hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

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Tags:Kenyasebebi bilinmeyen hastalık
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