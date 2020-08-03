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Rusya’da koronavirüs aşısı deneylerine katılan gönüllüler bağışıklık gösterdi

3 Ağustos 2020
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Koronavirüs aşısı deneylerine katılan gönüllülerin bağışıklık geliştirdiklerinin gözlendiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllülerde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “Araştırmalar sonucunda tüm gönüllülerde aşılama neticesinde belirgin bağışıklık oluştuğu net şekilde gözlendi. Gönüllülerde hiçbir yan etkiye veya anormal bir duruma rastlanmadı” denildi.

Nihai incelemelerin bugün Burdenko Askeri Hastanesi’nde gerçekleştirildiğini belirten açıklamaya göre, aşı geliştirilmesi ve deneyleri sırasında klinik araştırmalarla ilgili tüm protokollere uyuldu.

İlk aşılamadan 42 gün sonra gönüllüler, hastanede derinlemesine sağlık muayenesinden geçti. Laboratuvar ve araştırma sonuçları aşının güvenli olduğundan söz etme olanağı veriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte Moskova’daki Burdenko Askeri Hastanesi’nde koronavirüs aşısı için yürüttüğü klinik deneylerin tamamlandığı bildirilmişti.

Aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik deneylerinin de başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik deneylerine 18 Haziran’da başlanmıştı.

Sıvı haldeki aşı Burdenko Askeri Hastanesi’nde, toz haldeki aşı Seçenov Üniversitesi’nde test ediliyordu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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