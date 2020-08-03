Ekonomi

‘Piramitleri uzaylılar yaptı’ diyen Elon Musk’a Mısırlı bakandan davet

3 Ağustos 2020
SpaceX, Tesla, Elon Musk, Rania al-Mashat, Mısır, piramit

SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk, 31 Temmuz’da sosyal medyadan yayınladığı mesajında, Mısır’da bulunan piramitleri uzaylıların inşa ettiğini ileri sürdü. Mısır Uluslararası İlişkiler Bakanı Rania al-Mashat, Musk’ı sosyal medya üzerinden Mısır’a piramitleri yakından görmeye davet etti.

Elon Musksosyal medya mesajında “Belli ki piramitleri uzaylılar inşa etti” ifadelerini kullandı.

Bu mesaj üzerine Mısırlı Bakan as-Mashat, “Çalışmalarınızı çok beğenerek takip ediyorum. Sizi ve SpaceX’i piramitlerin nasıl inşa edildiğiyle ilgili yazıları keşfetmeye ve ayrıca piramitleri inşaa edenlerin mezarlarını görmeye davet ediyorum. Bay Musk, sizi bekliyoruz” dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Tedarikçiler, ithal ürünlerdeki FİF uygulamasının azaltılmasını talep etti

Tedarikçiler, ithal ürünlerdeki FİF uygulamasının azaltılmasını talep etti

27 Temmuz 2020
Photo of “İstikrarsız tutum ve kararlar ekonomiyi çalışamaz hale getirmiştir”

“İstikrarsız tutum ve kararlar ekonomiyi çalışamaz hale getirmiştir”

27 Temmuz 2020
Photo of Euro 8 TL’yi geçti

Euro 8 TL’yi geçti

27 Temmuz 2020
Photo of Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

27 Temmuz 2020
Photo of S&P Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

S&P Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

25 Temmuz 2020
Photo of Microsoft’un piyasa değeri 46 milyar dolar eridi

Microsoft’un piyasa değeri 46 milyar dolar eridi

24 Temmuz 2020
Photo of Altın fiyatları rekora doymuyor

Altın fiyatları rekora doymuyor

24 Temmuz 2020
Photo of Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi

23 Temmuz 2020
Photo of Creditwest Bank’tan üreticilere ihtiyaç kredisi

Creditwest Bank’tan üreticilere ihtiyaç kredisi

22 Temmuz 2020
Photo of Avunduk: Eyleme geçme zamanı geçmektedir!

Avunduk: Eyleme geçme zamanı geçmektedir!

22 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı