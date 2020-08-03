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Bakan Pilli: Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı

3 Ağustos 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1532 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, şu ana kadar ülkemizde bir yerel bulaşma söz konusu olmadığını, tespit edilen vakaların yurt dışından gelenler ve yakın temaslı oldukları kişiler olduğunu vurguladı.

Çevremizdeki ülkelerde özellikle Güney Kıbrıs‘ta vakaların arttığına dikkat çeken bakan Pilli, Güney’de Sağlık Bakanlığı tarafından yerel bulaşın üst seviyede olduğuna yönelik uyarıların yapıldığını belirterek, mecbur kalmadıkça yurt dışına ve Güney’e geçilmemesi konusunda halka çağrıda bulundu.

Bakan Pilli, zaruri olarak yurt dışına gidilmesi veya güneye geçilmesi halinde ise mutlaka maske kullanımı gibi kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Covid-19 ile mücadele daha önce yakaladığımız başarının devam etmesinin en önemli noktasının kurallara uyulması olduğunu hatırlatan Bakan Pilli, hepimize düşün görevler vardır diyerek, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

3 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1532

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 74.517

Toplam Vaka Sayısı- 153

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 121

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 28

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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