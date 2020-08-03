Dünya

Dünya genelinde vaka sayısı 18 milyon 299 bini aştı

3 Ağustos 2020
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Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 18 milyon 299 bin 331 oldu.

Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 693 bin 957’ye ulaşırken 11 milyon 506 binden fazla insan iyileşti.

En fazla vakanın olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam vaka sayısı 4 milyon 821 bini geçti. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 158 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’ni takip eden ve Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya’da vaka sayısı 2 milyon 733 bine, can kaybı da 94 bin 130’a çıktı.

Hindistan’da son 24 saatte 3 bin 426 kişi da virüse yakalandı ve ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 808 bine ulaştı.

Rusya’da da son 24 saatte vaka sayısında ciddi bir artış oldu. Ülkede vaka sayısı 5 bin 394 kişi daha artarak 856 bine 264’e yükseldi.

Son 24 saatte vaka sayısında ciddi artış görülen bir diğer ülke ise Meksika oldu. 4 bin 853 kişi daha virüse yakalandı ve böylece ülkedeki vaka sayısı 439 bin 46’ya ulaştı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 746’ya yükseldi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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