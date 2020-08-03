Dünya genelinde vaka sayısı 18 milyon 299 bini aştı
Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 18 milyon 299 bin 331 oldu.
Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 693 bin 957’ye ulaşırken 11 milyon 506 binden fazla insan iyileşti.
En fazla vakanın olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam vaka sayısı 4 milyon 821 bini geçti. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 158 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri’ni takip eden ve Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya’da vaka sayısı 2 milyon 733 bine, can kaybı da 94 bin 130’a çıktı.
Hindistan’da son 24 saatte 3 bin 426 kişi da virüse yakalandı ve ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 808 bine ulaştı.
Rusya’da da son 24 saatte vaka sayısında ciddi bir artış oldu. Ülkede vaka sayısı 5 bin 394 kişi daha artarak 856 bine 264’e yükseldi.
Son 24 saatte vaka sayısında ciddi artış görülen bir diğer ülke ise Meksika oldu. 4 bin 853 kişi daha virüse yakalandı ve böylece ülkedeki vaka sayısı 439 bin 46’ya ulaştı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 746’ya yükseldi.