Akıncı: Tanya’ya tüm kalbimizle yanında olduğumuzu ilettik

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Masterchef Türkiye yarışmasına katılan Tanya Kilitkayalı ile görüntülü sohbet gerçekleştirerek başarılar diledi.

Akıncı yaptığı paylaşım:

“Bugün Kilitkaya köyünde Garavolli Restoran sahibi sevgili Alkan Kilitkayalı ve ailesine bayram ziyareti gerçekleştirdik. Ziyarette, Masterchef Türkiye yarışmasında ülkemizi başarıyla temsil eden Alkan beyin kızı Sevgili Tanya Kilitkayalı ile görüntülü bir sohbet yaparak onu kutladık ve başarısının devamını diledik.

Kültürümüze ait lezzetler yanında dünya mutfağını da başarıyla yorumlayarak yarışmaya yansıtan ve şu an İstanbul’da bulunan Tanya’ya tüm kalbimizle yanında olduğumuzu ilettik.”