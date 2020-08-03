KıbrısMagazin

Akıncı: Tanya’ya tüm kalbimizle yanında olduğumuzu ilettik

3 Ağustos 2020
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tanya Kilitkayalı, Masterchef Türkiye, Kilitkaya köyü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Masterchef Türkiye yarışmasına katılan Tanya Kilitkayalı ile görüntülü sohbet gerçekleştirerek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tanya Kilitkayalı, Masterchef Türkiye, Kilitkaya köyü

Akıncı yaptığı paylaşım:

“Bugün Kilitkaya köyünde Garavolli Restoran sahibi sevgili Alkan Kilitkayalı ve ailesine bayram ziyareti gerçekleştirdik. Ziyarette, Masterchef Türkiye yarışmasında ülkemizi başarıyla temsil eden Alkan beyin kızı Sevgili Tanya Kilitkayalı ile görüntülü bir sohbet yaparak onu kutladık ve başarısının devamını diledik.

Kültürümüze ait lezzetler yanında dünya mutfağını da başarıyla yorumlayarak yarışmaya yansıtan ve şu an İstanbul’da bulunan Tanya’ya tüm kalbimizle yanında olduğumuzu ilettik.”


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