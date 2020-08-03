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Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı

3 Ağustos 2020
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Türkiye’de 24 saatlik verilere göre; 19 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 747’ye yükseldi. 995 yeni vakanın tespit edildi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 3 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 41 bin 301 test yapıldı ve 995 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 747’ye, toplam vaka sayısı ise 233 bin 851’e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 217 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1003 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 217 bin 497’e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, ağır hasta sayısı 5820, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,4 oldu.

Türkiye, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

“TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.


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