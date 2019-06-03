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Rusya, Tinder’dan kullanıcı verilerini teslim etmesini istedi

3 Haziran 2019
Associated Press tarafından yayınlanan bir habere göre Rusya, istendiğinde kendilerine kullanıcı verilerini sağlamak zorunda olan çevrimiçi hizmetlerin listesi hazırladı. Tinder da bu listede bulunuyor.

Rusya, federal güvenlik servisi FSB ve Rus yetkililer için istendiğinde kullanıcı verilerini vermek zorunda olan çevrimiçi hizmetlerin bir listesini hazırladı. İçinde Tinder’ın da bulunduğu bu çevrimiçi uygulamalar, Rusya istediğinde onlara kullanıcı verilerini sağlamak zorunda.

Haberler, Rusya’nın çevrimiçi aktiviteyi kontrol etmeyi amaçlayan bir yasa çıkarmasından sonra yayıldı. Rusya’daki internet şirketleri, artık en az altı aylık işe yarar kullanıcı verilerini saklamak ve yetkililer istediğinde yetkililere erişim sağlamak zorunda.

Rusya’nın iletişim iletişim düzenleyicisi, basında Tinder’ın da bu listede olduğunu ve şimdi Tinder’ın FSB ve Rus otoritelerine boyun eğmeyi beklediğini doğruladı. Geçen sene Rusya, Telegram ismindeki uygulamayı kanunlara boyun eğip verilerini Rusya ile paylaşmadığı için yasaklamıştı.

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