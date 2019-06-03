İsveç’te yapay zeka ve robot dönemi: İş mülakatlarında ayrımcılığı önlemek için robot kullanıldı

Yapay zeka teknolojisi ve robotlar son yıllarda günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Artık hayatımızı kolaylaştıran, zaman ve para tasarrufuna yardım eden bu yenilikler şimdi de iş ararken karşımıza çıkıyor.

İsveç’in başkenti Stockholm’ün 40 kilometre kuzeyinde yer alan Upplands-Bro Belediyesi’nde artık işe alımlarda, mülakatlar geliştirilen özel robotlarla yapılıyor. KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde geliştirilen robotun yapılış amacıysa işe alımlarda her başvuran kişinin eşit şartlarda değerlendirilmesi.

Upplands-Bro Belediyesi İnsan Kaynakları Müdüresi Havva İlhan, Tengai’nin asıl hedefinin ‘işe alım prosedürünün ilk aşamasında insan faktörünü ortadan kaldırmak’ olduğunu belirterek “Kurumlar arasında ayrımcılığa yer vermeden yapılan iş mülakatları giderek daha da popüler hale geliyor. Bu fikri daha da ilerletmek istiyoruz.” diyor.

How will Upplands-Bro kommun use Tengai in its recruitment processes to find a digital co-ordinator? @tngrekrytering #HRtech #AI https://t.co/xThD6saE7w — Tengai (@tengai_unbiased) May 28, 2019

Tengai adlı robot Furhat Robotics tarafından geliştirildi. Upplands-Bro Belediyesi işe alımlarda daha önceden anonim başvuru-özgeçmiş (CV) uygulamaları üzerinde çalışmış. Kurum bu özelliğiyle İsveç’te işe alımlarda robot kullanan ilk belediye olma özelliğini taşıyor. Tengai robotunun geliştirilmesine iş bulma firması TNG de katkı sağlıyor.

Havva İlhan işe alımlarda dış görünüş, cinsiyet ya da ırk gibi dış faktörleri ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, “Tek bilmek istediğimiz şey adayın yetenekleri. Aile ilişkileri, hobi ve yaş gibi maddi olmayan özelliklerin işe alınmayı hak eden kişilerde ön yargı oluşturmasını istemiyoruz.” diyor.

Robot Devrim’i: İsveç Makineler Çağında adlı kitabın yazarı Stefan Fölster, eserinde robotların toplumdaki ayrımcılığın önüne geçilebilmesi için kullanılması gerektiğine yer verirken, uzun vadede bu uygulamanın henüz netlik kazanmadığını söylüyor. Fölster konuyla ilgili olarak, “Özellikle binlerce başvurunun yapıldığı büyük şirketler için bu çok yararlı bir uygulama. Ancak 5 kişinin çalıştığı bir yerde işe alım yapılacaksa, o zaman isteğe bağlı olarak daha eğlenceli biri seçilebilir.” diyor.

Gelişmiş bir algoritmaya sahip olan ve 40 farklı dil seçeneğinde hizmet verebilen Tengai, Upplands-Bro Belediyesi’nde bir nevi sanal koordinatör görevi üstlenecek. Kurum ileride açılacak pozisyonlar için robotun kullanılıp kullanmayacağınaysa henüz karar vermiş değil.