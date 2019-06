İsveç’te yapay zeka ve robot dönemi: İş mülakatlarında ayrımcılığı önlemek için robot kullanıldı

Yapay zeka teknolojisi ve robotlar son yıllarda günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Artık hayatımızı kolaylaştıran, zaman ve para tasarrufuna yardım eden bu yenilikler şimdi de iş ararken karşımıza çıkıyor.

İsveç’in başkenti Stockholm’ün 40 kilometre kuzeyinde yer alan Upplands-Bro Belediyesi’nde artık işe alımlarda, mülakatlar geliştirilen özel robotlarla yapılıyor. KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde geliştirilen robotun yapılış amacıysa işe alımlarda her başvuran kişinin eşit şartlarda değerlendirilmesi.

Upplands-Bro Belediyesi İnsan Kaynakları Müdüresi Havva İlhan, Tengai’nin asıl hedefinin ‘işe alım prosedürünün ilk aşamasında insan faktörünü ortadan kaldırmak’ olduğunu belirterek “Kurumlar arasında ayrımcılığa yer vermeden yapılan iş mülakatları giderek daha da popüler hale geliyor. Bu fikri daha da ilerletmek istiyoruz.” diyor.

How will Upplands-Bro kommun use Tengai in its recruitment processes to find a digital co-ordinator? @tngrekrytering #HRtech #AI https://t.co/xThD6saE7w

— Tengai (@tengai_unbiased) May 28, 2019