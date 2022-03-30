Rus Soyuz uzay aracı ABD’li astronot ile Kazakistan’a indi

ABD’li astronot Vande Hei, iki Rus astronot ile birlikte Rus kapsülünde 355 günlük uzay yolculuğunun ardından Kazakistan’a iniş yaptı.

Mark Vande Hei, Rus Uzay Ajansı’ndan Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov ile birlikte Kazakistan’a Soyuz uzay aracı ile ulaştı.

Kazakistan’da bir NASA doktor ekibi ve personel tarafından karşılanan 55 yaşındaki Vande Hei’nin hemen Houston’a dönmesi planlanıyor.

Vande Hei ve Dubrov geçen yıl 9 Nisan’dan bu yana bu yana ilk yerçekimi deneyimini yaşadı.

Shkaplerov, Ekim ayında Uzay İstasyonu’nda onlara katıldı ve kısa bir süreliğine bir Rus film ekibine eşlik etmişti.

Vande Hei ve Dubrov’un bu ziyaret nedeniyle uzayda kalış süreleri iki katına çıkmıştı.

Uzay istasyonundan ayrılmadan önce Shkaplerov, “İnsanların Dünya’da sorunları var. Biz bir ekibiz. Uzay istasyonu, dostluğun ve iş birliğinin ve uzayın keşfinin geleceğinin bir simgesidir” demişti.

ABD-Rusya arasında Ukrayna savaşı nedeniyle gerilim uzaya taşınmıştı

Avrupa uydularının Rus roketleriyle fırlatılmasının askıya alınması ve Avrupa-Rusya Mars gezgininin iki yıl daha fırlatılamamasıyla gerilimuzay çalışmalarına taşınmıştı.

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un başında bulunan Dmitri Rogozin,yaptırımların Uluslarası Uzay İstasyonu’nda teknik sorunlara yol açabileceği konusunda uyarmıştı.

Rogozin “ABD ve Batı’nın Rusya’ya karşı yaptırımlarından dolayı Roscosmos, ABD’ye uzay aracı satışlarını durduracak” demişti.

Vanda Hei’nin Rus kapsülüyle dünyaya dönemeyeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.