Alkol zammı süt fiyatının düşürülmesine yaramadı

İçkide ve tütün ürünlerinde Fiyat İstikrar Fonu’na litre başına ödenecek rakama okkalı zam gelmesinin üzerinden bir hafta geçti. Zammı savunan Maliye Bakanı Sunat Atun “bira-süt” fiyatı karşılaştırması yaparak sütte litre başına 2 TL indirime gidileceğini açıklamıştı. Atun’un açıklamasının üzerinde 6 gün geçmesine karşın süt fiyatlarında herhangi bir indirim sağlanmadı. Bir litrelik UHT süt 15.40 TL’ye satılmaya devam ediyor.

Maliye Bakanı Subat Atun yaklaşık 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmıyoruz. Ancak vicdani olarak, yavrularımızın temel tüketim ürünü olan sütün bu kadar pahalıya satılması hem bir devlet adamı olarak hem de baba olarak beni rahatsız eder. Haliyle temel besin maddesi olan sütün ucuzlamasını da sağlamak, her şeyden önce ülkesini, insanını seven bir siyaset adamı olarak önceliğim olmalıdır” ifadelerinde bulunmuştu.

“RAFLARDAKİ SÜTÜN 2 TL UCUZLAMASI İÇİN ADIM ATACAK NOKTAYA GELDİK”

Ayrıca Atun yine 25 Mart 2022 tarihinde, “Şu anda, raflardaki sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldik. Yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı. Hükümetimiz, Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu başbakanlığında, halkımızın refahı için ekonomi temelli adımlar atmakta kararlıdır. Temel gıda maddeleri ile ilgili Sn. Başbakan’ımızdan aldığımız talimat uyarınca çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.