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Rus kozmonotlar, Ukrayna temalı kıyafetlerle Uluslararası Uzay İstasyonu’na çıktı

19 Mart 2022
Rus kozmonotlar,







Rusya’dan Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonot, Kazakistan’da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile uzaya fırlatıldı. Başarılı fırlatmanın ardından kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşırken, kozmonotlar üzerlerinde Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uzay kıyafetleri giyerek kameralara poz verdi.



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19 Mart 2022


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