Rus kozmonotlar, Ukrayna temalı kıyafetlerle Uluslararası Uzay İstasyonu’na çıktı

Rusya\u2019dan Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonot, Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay \u00dcss\u00fc\u2019nden Soyuz MS21 uzay arac\u0131 ile uzaya f\u0131rlat\u0131ld\u0131. Ba\u015far\u0131l\u0131 f\u0131rlatman\u0131n ard\u0131ndan kozmonotlar Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu\u2019na ula\u015f\u0131rken, kozmonotlar \u00fczerlerinde Ukrayna bayra\u011f\u0131n\u0131n renklerini ta\u015f\u0131yan uzay k\u0131yafetleri giyerek kameralara poz verdi.\r\n\r\n\r\nRusya\u00a0Federal Uzay Ajans\u0131 (Roscosmos) taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonotun, Kazakistan\u2019da yer alan Baykonur Uzay \u00dcss\u00fc\u2019nden Soyuz MS21 uzay arac\u0131 ile Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu\u2019na g\u00f6nderildi\u011fi ifade edildi.\r\nBa\u015far\u0131l\u0131 f\u0131rlatman\u0131n ard\u0131ndan Rus kozmonotlar\u0131n istasyona kilitlendikleri belirtildi. \u0130stasyonda g\u00f6revli olan Roscosmos kozmonotlar\u0131 Anton \u015ekaplerov ve Pyotr Dubrov, NASA astronotlar\u0131 Mark Vande Hay, Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron ve ESA astronotu Matthias Maurer ise gelen 3 Rus kozmonotu kap\u0131da kar\u015f\u0131lad\u0131.\r\n \r\n\r\nKar\u015f\u0131laman\u0131n ard\u0131ndan Rus kozmonotlar, Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu\u2019nda Ukrayna bayraklar\u0131n\u0131n rengini ta\u015f\u0131yan sar\u0131 ve mavi renkteki uzay k\u0131yafetlerini giyerek poz verdi.\r\n\r\nHAK\u0130M\u0130YET VURGUSU OLARAK YORUMLANDI\r\n\r\nRus bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlerde ise, daha \u00f6nce sadece mavi renkte k\u0131yafetler giyen Rus kozmonotlar\u0131n bu de\u011fi\u015fiminin, Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna \u00fczerinde hakimiyet kurdu\u011fu ve bunu uzaya ta\u015f\u0131mak istedi\u011fi yorumlar\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6te yandan Rusya\u2019n\u0131n, uzay istasyonuna 3 kozmonot g\u00f6ndermesiyle birlikte istasyondaki toplam Rus kozmonot say\u0131s\u0131 5\u2019e ula\u015ft\u0131. B\u00f6ylelikle istasyonun tarihinde ilk kez Rus kozmonot say\u0131s\u0131 5'e y\u00fckseldi.\r\n\r\n