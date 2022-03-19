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Dünya

Çin’de bir yıl sonra Covid-19’dan ilk ölüm

19 Mart 2022
Çin koronavirüs ölüm







Çin’de vakaların artmaya başlamasının ardından, Ocak 2021’den bu yana ilk kez Covid-19’dan iki ölüm bildirildi.



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19 Mart 2022


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