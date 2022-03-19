SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu daha gönderdi

Fırlatma, sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan gerçekleştirildi.

Starlink uydularını SpaceX’in Falcon 9 roketi taşıyor.

Daha önce Starlink uydularının fırlatma işlemi elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Küresel uydu-internet projesi ağını temsil eden Starlink, başarılı olması halinde dünyanın dört bir yanına yüksek hızlı internet hizmeti sunacak.