Rusya Ukrayna’da hipersonik füze kullandığını açıkladı

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Bastion kıyı savunma sistemleriyle Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoe yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusuna ait radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini duyurdu.

Ukrayna’da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullanıldığını açıklayan Konaşenkov, “18 Mart’ta, hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile İvano-Frankivsk bölgesindeki Delyatin yerleşim biriminde Ukrayna askeri birliklerinin büyük bir füze ve havacılık mühimmatının bulunduğu cephaneyi imha etti” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya ait 69 askeri unsur imha edildi

Gece saatlerinde de Ukrayna’ya ait 69 askeri unsurun imha edildiği bilgisini veren Konaşenkov, bunların arasında, 4 hava savunma füze sistemi, 4 komuta merkezi, 1 hedef belirleme radar istasyonu, 3 çok namlulu roketatar, 12 cephane ve 43 askeri teknik araç alanının bulunduğunu aktardı.

Rus hava kuvvetlerinin gece 12 İHA’yı vurduğunu ifade eden Konaşenkov, “Rus ordusu bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 196 insansız hava aracı, 1438 tank ve zırhlı araç, 145 çok namlulu roketatar, 556 obüs ve havan topu, 1237 özel askeri araç imha etti.” diye konuştu.

Bu arada, Rusya Savunma Bakanlığı, ABD yapımı 4 askeri arazi aracıyla keşif ve arama operasyonu yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri grubuna füze saldırısı yapılmasına ilişkin görüntüler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yüksek hassasiyetli füzeler tarafından vurulduktan sonra bu grup imha edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Kinjal hipersonik füze nedir?

Yaklaşık 24 yıl önce geliştirilmeye başlanan Kinjal (Hançer) füze sistemi hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabiliyor. Füzenin, MiG-31 gibi savaş uçaklarına monte edilebildiği ve fırlatıldığında ses hızının 10 katına (Mach 10) çıkabildiği ifade ediliyor. Menzili 2 bin kilometre olan füze sisteminin mevcut ve geliştirilmekte olan tüm hava sistemlerini bertaraf edebildiği öne sürülüyor.