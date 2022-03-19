Zelenski’nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna’ya bağışlanacak

Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ba\u015frol\u00fcnde oynad\u0131\u011f\u0131 Halk\u0131n Hizmetkar\u0131 dizisi 15 \u00fclkeye sat\u0131lan ve dijital platformlarda yeniden seyirciyle bulu\u015fan Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Zelenski'nin minyat\u00fcr oyuncak fig\u00fcrleri de yok satt\u0131. Oyuncaklardan elden edilen 145 bin dolar (Yakla\u015f\u0131k 2.2 milyon TL) Ukrayna'ya ba\u011f\u0131\u015fland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNobel Bar\u0131\u015f \u00d6d\u00fcl\u00fc'ne aday g\u00f6sterilmesi i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131 yap\u0131lan\u00a0Ukrayna\u00a0Devlet Ba\u015fkan\u0131 Zelenski'nin minyat\u00fcr oyuncak fig\u00fcrleri de yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAmerika Birle\u015fik Devletleri'nde bir oyuncak\u00e7\u0131, Ukrayna halk\u0131na yard\u0131m etmek i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131 ve Zelenski'nin minyat\u00fcr fig\u00fcrlerini \u00fcretti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n12 y\u0131l \u00f6nce kurulan oyuncak \u015firketinin sahibi Joe Trupia, ilk partiyi \u00fcretip satt\u0131. Daha fazlas\u0131 olmaz san\u0131rken, sat\u0131\u015flarda bir anda patlama oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nOyuncak sat\u0131\u015flar\u0131ndan Ukrayna i\u00e7in 145 bin dolarl\u0131k yard\u0131m toplad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nT\u00fcm oyuncaklar\u0131n sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Trupia, Ukraynal\u0131 \u00e7ocuklardan da sipari\u015fler ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve sava\u015f bitince \u00e7ocuklara hediyelerini ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130\u015fte oyuncaklardan di\u011fer kareler...\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n