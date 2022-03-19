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Dünya

Zelenski’nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna’ya bağışlanacak

19 Mart 2022
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından başrolünde oynadığı Halkın Hizmetkarı dizisi 15 ülkeye satılan ve dijital platformlarda yeniden seyirciyle buluşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin minyatür oyuncak figürleri de yok sattı. Oyuncaklardan elden edilen 145 bin dolar (Yaklaşık 2.2 milyon TL) Ukrayna’ya bağışlandı.



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19 Mart 2022


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