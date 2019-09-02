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Rum siyasetinin tanınmış isimleri ‘barış kararı’ hareketini kurdu

2 Eylül 2019

Kıbrıs’ın güneyinde siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden oluşan bir grubun, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde çözümü konusunda halkla iletişim kurmak ve girişimler gerçekleştirmek adına “Barış Kararı” isimli yeni bir hareket kurduğu bildirildi.

Politis gazetesi konuya ilişkin haberinde, söz konusu hareketin eski Başsavcı ve Kıbrıs Rum tarafının müzakere grubu eski üyesi Alekos Markidis, eski İçişleri Bakanı ve eski Limasol Belediye Başkanı Andreas Hristu, eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve eski bakan ve Maraş belediye başkanı Kikis Kazamias gibi Rum siyasi hayatında önemli roller üstlenmiş kişiler tarafından kurulduğunu yazdı.

Gazete, hareketin 4 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısında tanıtılacağını belirtti.

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