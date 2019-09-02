Adımlar ve kulaçlar barış için atıldı

Lefke’nin 45. Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen, 1 Eylül Dünya Barış günü Aquatlon yarışı dün Yedidalga’da yapıldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke’nin 45. Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Lefke Belediyesi ile Aspava Spor kulübünün iş birliğinde düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış günü Aquatlon yarışı dün Yedidalga’da yapıldı. Yarışın erkekler kategorisinde Aspava Spor Kulübünden Şevki Ahçıhoca birinci olurken, takım yarışında Yakın Doğu Üniversitesinden Doğukan Ulaç ve Tuncay İbrahimzade birinci oldular.

Yedidalga-Fener Bar arasında 2,5 kilometre koşu ile başlayıp, Yedidalga Halk Plajı sahilinde 1 kilometrelik yüzme parkuruyla devam eden yarış, aynı parkurdaki 2,5 kilometre koşu ile tamamlandı.

Yarış sonunda, erkeklerde Aspava Spor Kulübünden Şevki Ahçıhoca birinci olurken Yakın Doğu Üniversitesinden Emre Ersoy ikinci, Aspava Spor Kulübünden Ekrem Kaide üçüncü oldular.

Takım yarışında Yakın Doğu Üniversitesinden Doğukan Ulaç- Tuncay İbrahimzade ikilisi birinci olurken, Yakın Doğu Üniversitesinden Mert Türksoy- Rüzgâr-Maneoğlu ikilisi ikinci, Aspava Spor Kulübünden Tunay Aydın-Baran Aydın ikilisi üçüncü, Yakın Doğu Üniversitesinden Sevim Yılmaz Yıkılmaz-Kayla Tombul dördüncü oldular.

Büyük bir çekişme içerisinde gerçekleşen yarışmada denizde Aspava Restoran botları, karada Aspava Spor Kulübü araçları sporculara eskortluk yaptı.

Tüm katılımcılara kupa ve madalya verildi

Ödül töreni öncesinde Aspava Spor Kulübü başkanı Mustafa Korkut yaptığı konuşmada, yarış’a katılan tüm sporculara, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’a ve tüm katkı koyanlara teşekkür ederek, triatlon federasyonunun olmadığı bu dönemde bu sporu ve yarışları yapan kulüplere ve sporculara gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’da konuşmasında, Aspava Spor kulübü ve diğer kulüplerin yaptıkları tüm etkirliklere Belediye olarak destek ve katkı yaptıklarını, bu destek ve katkılarının süreceğini söyleyerek, Lefke şenlikleri kapsamında olan ve 1 Eylül Dünya Barış gününde düzenlenen bu yarışlara katılan herkese ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Aspava Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Ebedi kupa, madalya ve tüm katılımcılara madalya verildi.

Kategorilere göre dereceler şöyle:

Erkekler

1.Şevki Ahçıhoca Aspava Spor Kulübü 0.41.60

2.Emre Örsoy Yakın Doğu Üniversitesi 0.41.82

3.Ekrem Kaide Aspava Spor Kulübü 0.41.86

Takımlar

1.Mehmet Korkut-Tuncay İbrahimzade Yakın Doğu Üniversitesi 0.36.46

2.Mert Türksoy-Rüzgâr Maneoğlu Yakın Doğu Üniversitesi 0.39.01

3.Tunay Aydın-Baran Aydın Aspava Spor Kulübü 0.50.80