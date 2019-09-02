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Yiğitcan Balkan Şampiyonası’nda yarışacak

Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası bugün Bulgaristan’ın Pravets şehrinde başlıyor

2 Eylül 2019

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Milli Takımı ile Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda yer alacak.

Balkan Atletizm Birliği tarafından bu yıl 72’ncisi düzenlenen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası bugün ve yarın Bulgaristan’ın Pravets şehrinde düzenlenecek. Organizasyonda yer alan Türkiye Milli Takımı adına ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu da piste çıkacak.

Dünya Şampiyonası öncesinde Türkiye 41 atletle organizasyonda yer alırken Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre branşında mücadele edecek.

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