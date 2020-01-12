Rum Savunma Bakanlığı 8 yıllık silahlanma programı hazırlıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs Rum Yönetimi üzerindeki silah ambargosunu kaldırmasının ardından Rum Savunma Bakanlığı’nın, ordunun elindeki silah sistemlerinin değiştirilmesi ve/veya yeni nesil başka silah sistemi alımlarına dair 8 yıllık program hazırlamaya başladığı belirtildi.

Rum Savunma Bakanlığı’nın hedefinin, Güney Kıbrıs’ı Amerikan silah sistemleri ile zırhlandırmak olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Simerini gazetesi, East MedAct isimli yasanın Amerikan Kongresi tarafından onaylanmasından sonra Rum Savunma Bakanlığı’nın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun elindeki silah sistemlerinin değiştirilmesi ve/veya yeni nesil başka silah sistemi alımlarına dair 8 yıllık program hazırlamakta olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ı Amerikan silah sistemleri ile zırhlandırma yönündeki ciddi düşüncesine dair stratejisini planlamakta olduğunu ve bunları Rum Dışişleri Bakanlığı’na sunmaya hazırlandığına dikkat çekti.

AKEL’in, East MedAct yasası ile Güney Kıbrıs’ın “Amerikan arabasına koşulmakta” olduğuna ve bunun olumsuz etkileri olacağına dair eleştirilerini hatırlatan gazete, Rum Yönetimi’nin, Amerikan yasasındaki Ada’daki Rus çıkarlarına dair ifadeye özel bir ağırlık verdiğini yazdı.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in hafta içinde açıkladığı; Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in Moskova’ya ziyarette bulunacağı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Rum tarafına gideceği açıklamasının tesadüf olmadığına da dikkat çekti.

Gazete Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Mari’deki deniz üssünün yeni nesil savaş gemilerinin demirlemesine olanak tanıyacak şekilde modernize edilmesi düşüncesinin olduğuna da işaret ederek, yetkili bakanların, deniz üssüne dair geliştirme projesi ve maliyetini konuştuklarını kaydetti.